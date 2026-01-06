پیش بینی هواشناسی استان هرمزگان ۱۶ دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: صبح تا ظهر امروز کماکان افزایش بادهای شمال شرقی در مناطق شرقی و مرکزی استان و محدوده تنگه هرمز پیش بینی می‌شود و در برخی از این مناطق، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد افزود: در نواحی جنوبی خلیج فارس، برخی نقاط تنگه هرمز و غرب دریای عمان نیز گذر ابر با احتمال رگبار پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

وی گفت: امروز خلیج فارس آرام و تنگه هرمز و غرب دریای عمان تا ساعات ظهر متلاطم است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: رفت و آمد شناورها بویژه سبک و تفریحی با احتیاط صورت پذیرد.

حمزه نژاد افزود: روزهای چهارشنبه تا جمعه شرایط وقوع رگبارهای پراکنده باران بر روی مناطق دریایی استان مهیا است.

وی ادامه داد: به لحاظ دمایی تا پایان هفته، کاهش نسبی دمای کمینه به ویژه در ارتفاعات استان داریم.