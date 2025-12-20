پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۲۹ آذرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد افزود: امروز گذر ابر در آسمان استان پیش بینی می‌شود و بر روی خلیج فارس، تنگه هرمز، سواحل و جزایر و پاره‌ای نواحی دور از ساحل استان بویژه مناطق شرقی، مرکزی و شمالی هرمزگان همچنین جنوب استان کرمان، رگبار باران و رعد و برق و افزایش باد پیش بینی می‌شود.

وی گفت: از بعدازظهر روز گذشته با شکل گیری توده گرد و غبار در شمال عربستان و حرکت شرق سوی آن به سمت ایران، خلیج فارس و جزایر آن و مناطق غربی استان هرمزگان بتدریج تنگه هرمز متأثر از این گرد و غبار فرامحلی می‌شود و موجب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در این مناطق خواهد شد. توصیه می‌شود تمهیدات لازم اندیشیده شود.

حمزه نژاد افزود: در این مدت خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان با وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی گاه رگبار باران و رعد و برق، مواج خواهد بود. توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد.

وی گفت: از اواخر وقت امروز شنبه ۲۹ آذر تا بعدازظهر دوشنبه ۱ دی ماه با نفوذ زبانه سامانه پرفشار سرد شمالی، در مناطق شرقی، شمالی، مرکزی استان، محدوده تنگه هرمز و دریای عمان وزش بادهای نسبتاً شدید شمال شرقی پیش بینی می‌شود و سبب کاهش محسوس دمای کمینه به ویژه در مناطق مرتفع و متلاطم شدن آب‌های تنگه هرمز و دریای عمان خواهد شد و خسارت به محصولات کشاورزی نیز بخصوص در این مناطق محتمل خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد تمهیدات لازم صورت گیرد.

حمزه نژاد افزود: به لحاظ دمایی تا اواسط هفته جاری کاهش محسوس دمای کمینه با تاکید بر نیمه شرقی استان و ارتفاعات پیش بینی می‌شود و طی نیمه دوم هفته، ماندگاری هوای سرد در استان مورد انتظار است.