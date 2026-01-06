رحمان نیا: زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته دومین شهر سرد کشور بود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صادف بوده و فعلاً بارشی پیش بینی نمی شود.

وی با بیان اینکه وزش باد استان زنجان را فرا می‌گیرد، ابراز کرد: در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: هوای استان به تدریج گرم می‌شود ولی در برخی مناطق سردسیر استان همچنان دماهای زیر صفر در شامگاه و صبحگاه را شاهد خواهیم بود.

رحمان نیا تاکید کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شهر زنجان با دمای منفی هشت درجه سانتی گراد دومین مرکز سرد کشور ثبت شد.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان منفی دو درجه سانتی گراد است که نسبت به یروز هوای استان سردتر شده است.