رحمان نیا: زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته دومین شهر سرد کشور بود

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته شهر زنجان با دمای منفی هشت درجه سانتی گراد دومین مرکز سرد کشور ثبت شد.  

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صادف بوده و فعلاً بارشی پیش بینی نمی شود.

وی با بیان اینکه وزش باد استان زنجان را فرا می‌گیرد، ابراز کرد: در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: هوای استان به تدریج گرم می‌شود ولی در برخی مناطق سردسیر استان همچنان دماهای زیر صفر در شامگاه و صبحگاه را شاهد خواهیم بود.

رحمان نیا تاکید کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شهر زنجان با دمای منفی هشت درجه سانتی گراد دومین مرکز سرد کشور ثبت شد.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان منفی دو درجه سانتی گراد است که نسبت به یروز هوای استان سردتر شده است.

