۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

عبدیان: شبکه آب شرب استان کرمان ۱۸۷ کیلومتر توسعه یافت

کرمان- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کرمان از گسترش شبکه آبرسانی و توسعه ۱۸۷ کیلومتر از شبکه توزیع آب این استان به منظور پایداری شبکه آبرسانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدیان، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت گسترش زیرساخت‌های آبرسانی در تأمین آب شرب پایدار اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون طرح توسعه شبکه توزیع آب در شهرهای استان به طول ۱۲۷ کیلومتر و در روستاها به طول ۶۰ کیلومتر انجام شده است.

وی افزود: توسعه خطوط انتقال آب در استان کرمان به طول ۹۲ کیلومتر اجرا شده که از این رقم ۵۲ کیلومتر مربوط به بخش روستایی و ۴۰ کیلومتر مربوط به بخش شهری است.

عبدیان، ادامه داد: به منظور افزایش سطح کیفیت خدمات و برقراری جریان پایدار ۱۵۴ کیلومتر از شبکه توزیع آب بازسازی شد و بازسازی خطوط انتقال آب شرب نیز در روستاها به طول ۳۱ کیلومتر و در شهرها به طول ۸ کیلومتر انجام شد.

وی با تأکید بر مدیریت مصرف، بارندگی‌های اخیر را برای جبران خشکسالی‌های متوالی ناکافی دانست و گفت: همچنان انتظار داریم مردم در استفاده از آب شرب دقت کنند، چرا که منابع آبی ما همچنان نیازمند مراقبت است.

