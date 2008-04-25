قیمت طلا به کمترین مقدار در 4 ماه گذشته رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی افزایش ارزش دلار و فروش گسترده طلا از سوی سرمایه گذاران برای جلوگیری از تورم، قیمت طلا به کمترین میزان در 4 ماه گذشته رسید.

در بازار تجارت الکترونیکی نیویورک ، قیمت هر اونس طلا با 19 دلار و 60 سنت کاهش یافت و به 889 دلار و 40 سنت رسید.

همچنین در حال حاضرهر اونس طلا 150 دلار کمتر از بالاترین قیمت تاریخ خود معامله می شود. بالاترین قیمت تاریخ طلا معادل 1038 دلار و 68 سنت در هر اونس اعلام شده بود، این در شرایطی است که قیمت طلا از ماه مارس تا کنون 8 درصد کاهش یافته است.

در پی افزایش ارزش دلار دیگر فلزات گرانبها نیز با کاهش قیمت چشمگیری روبرو بودند به طوریکه در بازار تجارت الکترونیکی نیویورک قیمت هر اونس نقره با 50.5 سنت کاهش معادل 16 دلار و 66 سنت داد و ستد شد.

همچنین در حالی که هر بشکه نفت سبک امریکا در معاملات روز چهارشنبه به بیش از 119 دلار رسیده بود در روز جمعه این رقم با بیش از سه دلار کاهش به 97/115 دلار در هر بشکه رسید. هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز با 12/2 دلار کاهش به 34/114 دلار در هر بشکه رسید.

