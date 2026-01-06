درگذشت فرزند شهید «مظفر جمشیدی» از شهدای جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، در پیامی درگذشت مرحومه «عطیه جمشیدی»، فرزند شهید والامقام «مظفر جمشیدی» از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در شهرستان چگنی را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: «خانواده معظم شهید گرانقدر «مظفر جمشیدی» درگذشت فرزند معزز شهید والامقام موجب تألم و تأثر اینجانب و جامعه بزرگ ایثارگری گردید.

فرزندان شهدا، ستارگانی نورانی و یادگارانی ارزشمند هستند که وجودشان علاوه بر برکت و عزت تداوم ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی والدین آسمانی شأن را به صورت نهادینه و همچون میراثی ماندگار در درون خود دارند.

اینجانب ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت و تعزیت، علو درجات و رحمت واسعه الهی برای آن عزیز سفر کرده، صبر و بردباری برای خانواده محترم و بیت شهید والامقام را از درگاه الهی آرزومندم.»