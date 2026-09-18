به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رئیس جمهور آمریکا به تناقض گویی درباره ایران و ادعای گفتگو با انصارالله یمن ادامه داد.

دونالد ترامپ دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا در ادعای تکراری به شبکه نیوز نیشن گفت که واشنگتن در حال گفتگو با انصارالله در یمن است.

ترامپ مکار مدعی شد که انصارالله مایل به توافق با آمریکاست.

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: حوثی‌ها می‌خواهند بدانند که آیا می‌توانیم به توافق برسیم یا نه.

دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه نیوز نیشن با عقب نشینی از موضع گیری تند اخیر درباره ایران و درباره اقدامات نظامی گسترده علیه ایران گفت: خواهیم دید چه رخ می دهد.