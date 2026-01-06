ملایی نژاد: نخبگان بسیجی فومن در مسیر حل مسائل محلی پای کار هستند

محسن ملایی نژاد فومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تشکیل بسیج طبق دستور امام خمینی (ره) برای تحکیم ساختار انقلاب انجام شد و امروز این نهاد مردمی نقش مؤثری در توسعه و حل مشکلات محلی ایفا میکند.
وی افزود: مجمع عالی بسیج با هدف تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص استفاده از نخبگان، صاحب نظران، اندیشمندان برای حل مسائل کشور تشکیل شده و در کارگروههای تخصصی خود، راهکارهایی برای توسعه ارائه میدهد.
رئیس مجمع عالی بسیج فومن با اشاره به ۶ کارگروه تخصصی فعال این مجمع، ادامه داد: تا امروز حدود ۱۱۵ مسئله احصا شده و برای ۱۸ مسئله اولویت حل و ارائه راهکار تعیین شده است.
وی در خصوص فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی مجمع گفت: در بخش اقتصادی نیز برند سازی برنج فومن، سمپاشی با پهباد و ارتقای سطح زیرکشت در دستور کار است.
ملایینژاد فومنی با اشاره به برگزاری چهارمین اجلاسیه مجمع عالی بسیجیان شهرستان فومن گفت: اجلاسیه نهایی مجمع عالی بسیج فومن نیز چهارشنبه ۱۷ دی ماه رأس ساع ۸:۳۰ صبح در سالن شهدای خدمتگزار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن برگزار خواهد شد.
