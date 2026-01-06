  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱

سرهنگ سنچولی: شوتی سواران زابل روانه پارکینگ شدند

زابل - فرمانده انتظامی زابل از توقیف ۱۶ خودروی شوتی سوار در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسینعلی سنچولی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: طی هفته گذشته، تعداد ۱۶ دستگاه خودروی متخلف که با نصب تجهیزات و دستکاری غیر متعارف در اگزوز وسیله نقلیه خود و با ایجاد صدای ناهنجار و حرکات نمایشی و مخاطره آمیز، موجب سلب آرامش و آسایش شهروندان شده بودند، اعمال قانون، توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل ضمن اخطار به مراکز و تعمیرگاه‌هایی که نسبت به فروش و نصب تجهیزات آلودگی صوتی بر روی خودروها فعالیت دارند، بیان کرد: در این خصوص تعداد ۲ مرکز و تعمیرگاه که اقدام به فروش و نصب انواع تجهیزات آلودگی صوتی بر روی خودروها می‌کرد، پلمب و با آن برخورد قانونی شد.

