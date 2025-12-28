شوتی سواران زابل روانه پارکینگ شدند

سرهنگ حسینعلی سنچولی فرمانده انتظامی شهرستان زابل در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در اجرای این طرح که طی هفته گذشته انجام شد تعداد ۱۷ دستگاه خودروی متخلف که با نصب تجهیزات و دستکاری غیر متعارف در اگزوز وسیله نقلیه خود و با ایجاد صدای ناهنجار و حرکات نمایشی و مخاطره آمیز، موجب سلب آرامش و آسایش شهروندان شده بودند، اعمال قانون، توقیف و روانه پارکینگ شدند.
وی ضمن اخطار به مراکز و تعمیرگاههایی که نسبت به فروش و نصب تجهیزات آلودگی صوتی بر روی خودروها فعالیت دارند، افزود: در این خصوص تعداد ۱ مرکز و تعمیرگاه که اقدام به فروش و نصب انواع تجهیزات آلودگی صوتی بر روی خودروها میکرد، پلمب و با آن برخورد قانونی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان زابل تأکید کرد: طرحهای نظارتی پلیس در هفتههای آینده نیز ادامه خواهد داشت و رانندگان و مراکز متخلف تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
وی خاطر نشان کرد: صدای گوشخراش خودروهای شوتی که با دستکاری غیرمجاز در اگزوز و ایجاد آلودگی صوتی، آرامش شهروندان را برهم میزنند، نه تنها تخلف محسوب میشود بلکه تهدیدی جدی برای سلامت روانی جامعه است. پلیس تأکید دارد رانندگانی که با چنین رفتارهایی موجب اذیت و نارضایتی مردم شوند، با توقیف خودرو و برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
نظر شما