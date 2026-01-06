۷۲ درصد مشترکان خانگی ایلام الگوی مصرف گاز را رعایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کشاورز اظهار کرد: اکنون ۹۹ درصد جمعیت شهری و ساکنان ۵۸۹ روستای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند که این امر حاصل واگذاری ۱۳۲ هزار انشعاب به ۲۳۷ هزار مشترک است.
وی اشاره به تدابیر لازم برای پایداری شبکه در روزهای سرد سال، گفت: اولویت اصلی در فصل سرد سال تأمین گرمایش خانههای مردم است و به همین دلیل در روزهای اوج مصرف، تحویل گاز به صنایع بزرگ همچون پتروشیمی، کارخانه سیمان و نیروگاهها محدود میشود تا بخش خانگی با هیچگونه کمبودی روبرو نشود.
مدیرعامل شرکت گاز ایلام به اجرای طرحهای فنی برای تقویت فشار گاز اشاره کرد و افزود: با اجرای پروژههای «لوپ» (اتصال خطوط به یکدیگر) و اصلاح شبکه، پایداری جریان گاز تضمین شده است.
کشاورز بیان کرد: ایستگاههای تقویت فشار در مسیرهای کلیدی شامل خط انتقال ایلام – بدره و محور دهلران – موسیان – سرابله – سیروان ایجاد شده تا اُفت فشار در نقاط دوردست رخ ندهد.
