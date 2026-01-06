به گزارش خبرنگار مهر، در سیصد و هشتاد و ششمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران، حجتالاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا با انتقاد از شیوه فعلی جمعآوری پسماند در پایتخت، اعلام کرد که مکانیزهسازی بدون فرهنگسازی، منجر به تمرکز زباله، آلودگی محیطی و بروز مشکلات بهداشتی در سطح شهر تهران شده است.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر زبالههای منازل شهروندان بهجای مدیریت در مبدأ، در حدود ۵۵ هزار نقطه از سطح شهر تهران متمرکز شده است، گفت: این رویه عملاً ۵۵ هزار نقطه آلوده در شهر ایجاد کرده است و در عین حال، نارضایتی عمومی نسبت به پر بودن دائمی سطلهای زباله و آلودگی اطراف آنها را بهدنبال داشته است؛ در حالی که در برخی نقاط حتی اعلام میشود زبالهها تا سه بار در روز تخلیه میشود.
رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران با اشاره به تجربه موفق شهر اصفهان تصریح کرد: در اصفهان با حذف سطلهای زباله از سطح شهر و اجرای جمعآوری منظم و شبانه از ساعت ۹ تا ۱۲ شب به صورت یک روز در میان، هم در هزینهها صرفهجویی شده و هم شهر در طول روز با پدیده انباشت زباله مواجه نیست. در این شهر، زبالهها تا ساعت ۱۲ شب جمعآوری میشود و عملاً زبالهای در معابر باقی نمیماند.
آقامیری افزود: در شهر مشهد هم همین گونه است و کلیه سطلهای زباله جمع شده است و فقط بهصورت محدود در اطراف حرم مطهر قرار داده شده است و نتایج قابل قبولی داشته است. پیشنهاد مشخص این است که اگر امکان اجرای چنین الگویی در تهران وجود دارد، تغییر شیوه جمعآوری در دستور کار قرار گیرد تا از بروز مشکلات بیشتر سطلهای زباله جلوگیری شود.
وی با اشاره به پیامدهای بهداشتی سطلهای زباله مشکلات آن را برشمرد و گفت: اطراف سطلهای زباله تا شعاع پنج تا ده متر دچار آلودگی میشود و شیرابهها و چربیها در معابر پخش میشود این شرایط بهویژه در فصل تابستان موجب افزایش مگسها، پشهها و سایر حشرات در سطح شهر شده است.
رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران ادامه داد: استقرار سطلهای زباله در چهارراهها و معابر شهری، آنها را به کانون تغذیه موشها تبدیل کرده و بر اساس برآوردها، تعداد و رشد جمعیت موشها در زیر سطح شهر تهران به بیش از دو برابر تعداد و رشد جمعیت انسانی بوده است.
آقامیری با انتقاد از حذف فرهنگ زمانبندی مشخص برای خروج زباله از منازل خاطرنشان کرد: پیش از مکانیزه شدن جمعآوری پسماند، ساعت مشخصی برای خروج زباله تعیین میشد، اما امروز از ساعات اولیه صبح تا اواخر شب، زبالهها بهصورت مستمر در سطح شهر رها میشود که این موضوع خود عامل تشدید آلودگی است.
وی در پایان تأکید کرد: پیش از ورود به موضوعاتی مانند زبالهسوز، باید هرچه سریعتر شیوه جمعآوری پسماند در شهر تهران اصلاح شود، فرهنگسازی مؤثر انجام گیرد و با الگوبرداری از تجربه موفق شهرهایی مانند اصفهان و مشهد از تمرکز و انباشت زباله در معابر شهری جلوگیری شود
نظر شما