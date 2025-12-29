دولتخواه: یک واحد صنعتی آلاینده در کاشان پلمب شد

اللهیار دولتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات و فعالیت‌های انجام شده اداره حفاظت محیط زیست کاشان در جهت رفع و کاهش آلایندگی هوا اظهار کرد: تشدید پایش شبانه روزی واحدهای معدنی صنعتی و خدماتی مؤثر بر آلودگی هوای شهرستان در طول دو هفته اخیر به طور مستمر توسط کارشناسان اداره انجام شده است.

وی با اشاره به بازدید از مراکز معاینه فنی خودرو با همکاری پلیس راهور و شورای ترافیک شهرداری کاشان ابراز کرد: نظارت و پایش سطح شهر با همکاری شهرداری جهت جلوگیری از سوزاندن پسماندهای عادی و صنعتی به طور مستمر انجام می‌شود.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کاشان با اشاره به اخطار و برخورد قضائی با واحدهای صنعتی آلاینده تصریح کرد: در این راستا یک واحد آلاینده صنعتی به دلیل ایجاد آلودگی هوا پلمب شد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه مرتبط با آلودگی هوا با صنایع آلاینده شهرستان در محل اداره محیط زیست کاشان جهت تأکید بر لزوم رفع آلایندگی و رعایت ضوابط زیست محیطی خاطرنشان کرد: انجام خود اظهاری توسط آزمایشگاه‌های معتمد سازمان با حضور کارشناسان اداره جهت بررسی وضعیت خروجی گازهای ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی در حال انجام است.

دولتخواه افزود: رصد و پایش مکرر واحدهای که تأثیر مستقیم بر آلودگی هوا دارند شامل واحدهای صنعتی و خدماتی و معدنی نیز توسط کارشناسان اداره محیط زیست کاشان در حال انجام است.