موسوی: واحد تولید آسفالت آلاینده در اردکان با حکم قضایی پلمب شد

یزد_ رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان از پلمب مجدد یک واحد تولید آسفالت در این شهرستان به دلیل آلایندگی شدید و عدم رعایت کامل ضوابط زیست‌محیطی، با حکم مستقیم مرجع قضایی خبر داد.

سید جلال موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واحد تولید آسفالت در شهرستان اردکان به دلیل آلایندگی شدید و عدم رعایت کامل ضوابط زیست‌محیطی، با حکم مستقیم مرجع قضائی مجدد پلمب شد.

وی افزود: این واحد صنعتی که پیش از این نیز سابقه اخطارهای متعدد از سوی کارشناسان محیط زیست اردکان را داشت، با وجود هشدارهای رسمی و فرصت‌های داده شده، همچنان به فعالیت خود با انتشار آلودگی‌های سنگین گرد و غبار و گازهای آلاینده ادامه می‌داد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان اظهار داشت: علیرغم تذکرات و اخطارهای مکرر، متأسفانه این واحد نسبت به رفع کامل آلایندگی‌ها و اجرای کامل مقررات زیست‌محیطی بی‌توجهی کرد و همچنان به عنوان یک تهدید جدی برای سلامت عمومی شهروندان و تخریب اکوسیستم منطقه محسوب می‌شد.

موسوی در پایان گفت: پرونده این واحد پس از انجام بررسی‌های کارشناسی دقیق و مستندسازی تخلفات، برای صدور حکم به مراجع قضائی ارسال شد. در نهایت، با استناد به دلایل ارائه شده و ضرورت حفظ محیط زیست، حکم پلمب این واحد صادر گردید.

کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان پس از دریافت حکم قضائی، بلافاصله در محل حاضر شده و این واحد را مهر و موم و از ادامه فعالیت آن جلوگیری کردند. این اقدام تأکیدی بر عزم قاطع دستگاه‌های نظارتی در برخورد با واحدهای صنعتی آلاینده در شهرستان اردکان است.

