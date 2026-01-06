وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که تا روز جمعه وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات آرام است، بنابراین در این مدت غبار محلی، مه صبحگاهی و در برخی ساعت وزش باد از پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر افزود: از اواخر وقت جمعه و طی روز شنبه هفته آینده، با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوبی، خلیج فارس متلاطم پیش بینی میشود، همچنین در این مدت با افزایش پوشش ابر، وقوع بارش پراکنده باران در بخشهایی از شمال و مرکز استان مورد انتظار است.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ در طول روز گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
