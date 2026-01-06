نخستین شعبه دادگاه خانواده در ابهر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیسکل دادگستری استان زنجان در آئین افتتاح دادگاه خانواده ابهر با تأکید بر جایگاه والای خانواده در دین مبین اسلام و اهمیت آن در نظام حقوقی کشور افزود: با توجه به نقش بنیادین خانواده در جامعه و نگاه ویژه قانونگذار به این نهاد، قانون دادگاههای اختصاصی خانواده تصویب شده است.
حجتالاسلام فرجیبرحق به مسئولیت و رسالت مهم این دادگاهها اشاره کرد و گفت: امید است با فعالیت این شعب تخصصی و با رویکردی مبتنی بر صلح، سازش و تحکیم بنیان خانواده، شاهد کاهش اختلافات خانوادگی و حل مؤثر مشکلات و دعاوی مرتبط باشیم.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی قانونگذار در پیشبینی دادگاههای اختصاصی خانواده، تحکیم و استحکام بنیان خانواده و رسیدگی دقیق و عادلانه به مسائل این حوزه است.
در حاشیه افتتاح دادگاه خانواده، رئیس کل دادگستری استان از ساختمان در حال احداث دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان و نیز برخی شعبات حقوقی دادگستری بازدید و با برخی از مراجعین مردمی دیدار کرد.
