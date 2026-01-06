به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان سنندج اظهار کرد: رعایت قانون، انسجام اجرایی و آمادگی کامل دستگاهها، سه اصل اساسی در برگزاری انتخابات پیشرو است و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.
وی با دعوت از نخبگان، افراد تحصیلکرده و دغدغهمند برای حضور در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا افزود: حضور نیروهای توانمند و متخصص در شوراها میتواند نقش مؤثری در توسعه مدیریت محلی و حل مسائل شهری و روستایی ایفا کند.
فرماندار سنندج با اشاره به اهمیت دسترسی آسان شهروندان به شعب اخذ رأی تصریح کرد: کاهش شعب اخذ رأی باید به حداقل برسد تا مردم با توجه به شرایط جغرافیایی و پراکندگی جمعیت، امکان حضور راحت در فرآیند رأیگیری را داشته باشند.
سجادی همچنین بررسی زیرساختهای ارتباطی شعب اخذ رأی را از اولویتهای ستاد انتخابات دانست و گفت: وضعیت پوشش اینترنت و شبکههای ارتباطی تمامی شعب باید ظرف یک ماه آینده بررسی و نواقص احتمالی احصا شود تا در روز رأیگیری مشکلی ایجاد نشود.
وی در پایان بر نقش اقشار مرجع اجتماعی تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت روحانیون، معتمدین محلی و افراد اثرگذار اجتماعی برای افزایش مشارکت و شناسایی افراد توانمند جهت حضور در انتخابات شوراها، بهویژه در روستاها، ضروری است.
