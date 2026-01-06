  1. استانها
  2. کردستان
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

سجادی: همه ظرفیت‌ها برای برگزاری انتخاباتی قانون‌مند به‌کار گرفته شود

سجادی: همه ظرفیت‌ها برای برگزاری انتخاباتی قانون‌مند به‌کار گرفته شود

سنندج- فرماندار سنندج با تأکید بر لزوم برگزاری انتخاباتی سالم و قانون‌مند گفت: تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند با هماهنگی کامل، از همه ظرفیت‌های موجود برای برگزاری مطلوب انتخابات استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان سنندج اظهار کرد: رعایت قانون، انسجام اجرایی و آمادگی کامل دستگاه‌ها، سه اصل اساسی در برگزاری انتخابات پیش‌رو است و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.

وی با دعوت از نخبگان، افراد تحصیل‌کرده و دغدغه‌مند برای حضور در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا افزود: حضور نیروهای توانمند و متخصص در شوراها می‌تواند نقش مؤثری در توسعه مدیریت محلی و حل مسائل شهری و روستایی ایفا کند.

فرماندار سنندج با اشاره به اهمیت دسترسی آسان شهروندان به شعب اخذ رأی تصریح کرد: کاهش شعب اخذ رأی باید به حداقل برسد تا مردم با توجه به شرایط جغرافیایی و پراکندگی جمعیت، امکان حضور راحت در فرآیند رأی‌گیری را داشته باشند.

سجادی همچنین بررسی زیرساخت‌های ارتباطی شعب اخذ رأی را از اولویت‌های ستاد انتخابات دانست و گفت: وضعیت پوشش اینترنت و شبکه‌های ارتباطی تمامی شعب باید ظرف یک ماه آینده بررسی و نواقص احتمالی احصا شود تا در روز رأی‌گیری مشکلی ایجاد نشود.

وی در پایان بر نقش اقشار مرجع اجتماعی تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت روحانیون، معتمدین محلی و افراد اثرگذار اجتماعی برای افزایش مشارکت و شناسایی افراد توانمند جهت حضور در انتخابات شوراها، به‌ویژه در روستاها، ضروری است.

کد خبر 6715518

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها