امید باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه آتش سوزی در مجتمع مسکونی در اصفهان اظهار کرد: این حادثه حدود ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه ۹ خودروی تخصصی اطفای حریق و امداد و نجات خودروی ویژه و نردبان بلند مرتبه به همراه ۴۰ نیروی امداد و نجات از ۵ ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند، ابراز کرد: فرماندهی عملیات نیز توسط اینجانب انجام شد.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه این حادثه در مجتمع مسکونی ۱۱ واحدی در خیابان میر اصفهان اتفاق افتاد، ابراز کرد: متأسفانه در این حادثه ۲ نفر که هویت آنها هنوز مشخص نیست بر اثر شدت انفجار و قبل از رسیدن نیروهای آتش نشانی جان باختند.

وی افزود: نیروهای آتش نشانی نیز با انجام عملیات یک ساعته حدود ۳۰ نفر از ساکنان را نجات داده و نسبت به اطفای حریق نیز اقدام کردند.

باقری تصریح کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان آتش نشانی اصفهان در دست بررسی است.