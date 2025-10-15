وحید صالحیضمیر در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از نبود حمایت مالی و بیتوجهی صنایع بزرگ استان همدان به مسئولیتهای اجتماعی خود در حوزه ورزش اظهار کرد: تیمداری در همدان با وجود ظرفیت بالا در رشته والیبال، به کاری سخت و فرسایشی تبدیل شده است.
وی افزود: متأسفانه پیدا کردن اسپانسر در همدان بسیار دشوار است و صنایع بزرگ استان در حالی از وظیفه اجتماعی خود شانه خالی میکنند که در سایر استانها بخش قابلتوجهی از درآمد صنایع صرف حمایت از تیمهای ورزشی میشود.
صالحیضمیر خاطرنشان کرد: امسال در لیگ یک والیبال کشور ۳۲ تیم شرکت کردهاند و برخی شهرهای کوچک تا سه تیم در این رقابتها دارند، اما در استان همدان با وجود صنایع بزرگی مثل پتروشیمی، فروسیلیس و کارخانههای تولیدی، هیچکدام حاضر به ورود به عرصه تیمداری نیستند.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی والیبال پدیده همدان با بیان اینکه حتی تیم پاس، تنها تیم فوتبال استان، از اسپانسرهای تهرانی بهرهمند شده است، گفت: آیا جای تأسف ندارد که صنایع بزرگ استان همدان در کنار مردم و ورزش منطقه نیستند و نقش خود را در ایجاد شور و نشاط اجتماعی ایفا نمیکنند؟
وی با اشاره به ظرفیت بالای همدان در رشته والیبال گفت: تیمداری نه وظیفه هیئت والیبال است و نه ادارهکل ورزش، بلکه نمایندگان مردم در مجلس باید صنایع را برای حمایت از تیمها پای کار بیاورند.
صالحیضمیر عنوان کرد: برای تیمداری در لیگ دسته دوم والیبال تنها سه تا پنج میلیارد تومان بودجه نیاز داریم؛ مبلغی که برای صنایع بزرگ همدان بسیار ناچیز است. از این رقم حدود یک و نیم میلیارد تومان فقط صرف هزینههای اقامت، رفتوآمد و تغذیه تیم میشود و بقیه را با کمترین قراردادها مدیریت میکنیم.
وی تأکید کرد: امیدوارم استاندار همدان به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان، نمایندگان صنایع بزرگ را متقاعد کند تا در حمایت از ورزش و ایجاد نشاط اجتماعی مشارکت داشته باشند.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی والیبال پدیده همدان با یادآوری استقبال گسترده مردم از دیدارهای فصل گذشته در سالن فروسی همدان گفت: در مسابقات فصل قبل شور و هیجان بینظیری حاکم بود؛ سالن جای سوزن انداختن نداشت و حتی حمیدرضا حاجیبابایی و عباس صوفی، نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی از نزدیک این رقابتها را مشاهده کردند.
مدیرعامل باشگاه پدیده همدان افزود: ما در همدان حمیدرضا حاجیبابایی را به عنوان نایبرئیس مجلس شورای اسلامی و عباس صوفی را به عنوان نایبرئیس فراکسیون ورزش داریم و باید بتوانیم از این ظرفیت ارزشمند در جهت حمایت از تیمداری و توسعه ورزش استان استفاده کنیم.
صالحیضمیر در پایان از حمایت علی حقیقی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و حمید بادامینجات، رئیس هیئت والیبال همدان در فصل گذشته قدردانی کرد و گفت: با وجود اینکه هیچ تکلیفی برای تیمداری نداشتند، نهایت همکاری را انجام دادند و امیدوارم امسال نیز با حمایت استاندار و نمایندگان مجلس، بتوانیم یک تیم قدرتمند در لیگ دسته دوم کشور راهی میدان کنیم.
