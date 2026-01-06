  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

آیت‌الله لائینی: دشمنان با تفرقه و ناامیدی به‌دنبال ضربه‌زدن هستند

ساری - نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: دشمنان با تفرقه و ناامیدی به‌دنبال ضربه‌زدن به جامعه اسلامی هستند و باید هشیار بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر سه شنبه در دیدار اعضای شورای مرکزی خانه صلح مازندران، با اشاره به جایگاه والای صلح در تعالیم اسلامی اظهار کرد: قرآن کریم صلح را خیر مطلق معرفی می‌کند و حتی در مواجهه با دشمنان، اصل را بر پذیرش صلح قرار می‌دهد، هرچند هوشیاری در برابر فریب و سوءاستفاده دشمن ضروری است.

وی با بیان اینکه اختلاف و کدورت در زندگی اجتماعی امری طبیعی است، افزود: شیطان همواره در پی ایجاد تفرقه میان انسان‌هاست و امروز نیز شیاطین انس مانند صهیونیسم، آمریکا و انگلیس همین مسیر را دنبال می‌کنند و تلاش دارند با ایجاد ناامیدی و شکاف اجتماعی به امت اسلامی آسیب بزنند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به نقش صلح و اصلاح ذات‌البین در جامعه تصریح کرد: بر اساس فرمایش امیرالمؤمنین (ع)، ارزش ایجاد آشتی میان مردم از یک سال عبادت بالاتر است و هر اقدامی در مسیر رفع اختلاف‌ها، عبادتی بزرگ به‌شمار می‌رود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تقدیر از فعالیت‌های خانه صلح مازندران گفت: حل‌وفصل بیش از هزار و ۳۰۰ پرونده اختلافی نشان‌دهنده ظرفیت عظیم مردمی در ایجاد آرامش اجتماعی است و پاداش معنوی این اقدامات بسیار عظیم خواهد بود.

وی با تأکید بر تجربه موفق مردمی‌سازی در حوزه‌های مختلف کشور خاطرنشان کرد: هر جا امور به مردم سپرده شده، موفقیت بیشتری حاصل شده است؛ در حوزه اقتصاد نیز اگر به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مردمی‌سازی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است عمل می‌شد، بسیاری از مشکلات کنونی به‌وجود نمی‌آمد.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین نسبت به نفوذ آموزه‌های بیگانه هشدار داد و گفت: برخی اسناد بین‌المللی نظیر ۲۰۳۰ با هدف همسان‌سازی فرهنگی و ترویج سکولاریسم تدوین شده‌اند، در حالی که تعالیم اسلامی ما سرشار از مفاهیم عمیق و انسان‌ساز است و باید با هوشیاری، تنها آنچه با مبانی دینی سازگار است مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر خلوص نیت در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: برکت واقعی از سوی خداوند نازل می‌شود و در جایی تجلی می‌یابد که نیت‌ها الهی و برای رضای او باشد.

در پایان این دیدار، آیت‌الله محمدی لائینی به عضویت افتخاری خانه صلح مازندران درآمد و احکام جمعی از مدیران استانی و شهرستانی این مجموعه به آنان اعطا شد.

