به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر سه شنبه در دیدار اعضای شورای مرکزی خانه صلح مازندران، با اشاره به جایگاه والای صلح در تعالیم اسلامی اظهار کرد: قرآن کریم صلح را خیر مطلق معرفی می‌کند و حتی در مواجهه با دشمنان، اصل را بر پذیرش صلح قرار می‌دهد، هرچند هوشیاری در برابر فریب و سوءاستفاده دشمن ضروری است.

وی با بیان اینکه اختلاف و کدورت در زندگی اجتماعی امری طبیعی است، افزود: شیطان همواره در پی ایجاد تفرقه میان انسان‌هاست و امروز نیز شیاطین انس مانند صهیونیسم، آمریکا و انگلیس همین مسیر را دنبال می‌کنند و تلاش دارند با ایجاد ناامیدی و شکاف اجتماعی به امت اسلامی آسیب بزنند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به نقش صلح و اصلاح ذات‌البین در جامعه تصریح کرد: بر اساس فرمایش امیرالمؤمنین (ع)، ارزش ایجاد آشتی میان مردم از یک سال عبادت بالاتر است و هر اقدامی در مسیر رفع اختلاف‌ها، عبادتی بزرگ به‌شمار می‌رود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تقدیر از فعالیت‌های خانه صلح مازندران گفت: حل‌وفصل بیش از هزار و ۳۰۰ پرونده اختلافی نشان‌دهنده ظرفیت عظیم مردمی در ایجاد آرامش اجتماعی است و پاداش معنوی این اقدامات بسیار عظیم خواهد بود.

وی با تأکید بر تجربه موفق مردمی‌سازی در حوزه‌های مختلف کشور خاطرنشان کرد: هر جا امور به مردم سپرده شده، موفقیت بیشتری حاصل شده است؛ در حوزه اقتصاد نیز اگر به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مردمی‌سازی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است عمل می‌شد، بسیاری از مشکلات کنونی به‌وجود نمی‌آمد.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین نسبت به نفوذ آموزه‌های بیگانه هشدار داد و گفت: برخی اسناد بین‌المللی نظیر ۲۰۳۰ با هدف همسان‌سازی فرهنگی و ترویج سکولاریسم تدوین شده‌اند، در حالی که تعالیم اسلامی ما سرشار از مفاهیم عمیق و انسان‌ساز است و باید با هوشیاری، تنها آنچه با مبانی دینی سازگار است مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر خلوص نیت در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: برکت واقعی از سوی خداوند نازل می‌شود و در جایی تجلی می‌یابد که نیت‌ها الهی و برای رضای او باشد.

در پایان این دیدار، آیت‌الله محمدی لائینی به عضویت افتخاری خانه صلح مازندران درآمد و احکام جمعی از مدیران استانی و شهرستانی این مجموعه به آنان اعطا شد.