به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی بعد از ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به واکنشها نسبت به برخی اظهارات استاندار مازندران در جمع اصحاب رسانه، اظهار داشت: با توجه به شناختی که از استاندار دارم، مقصود وی هرگز بیاعتقادی به حجاب و عفاف نبوده و نباید این موضوع دستاویزی برای ایجاد شکاف در جامعه شود.
وی با بیان اینکه برداشتهای شتابزده یا تفسیرهای نادرست میتواند فضای آرام استان را دچار التهاب کند، افزود: از همه جریانها و گروهها انتظار میرود ادامه این تحرکات را متوقف کرده و مراقب باشند تا زمینه برای سوءاستفاده بیگانگان فراهم نشود.
نماینده ولیفقیه در مازندران تصریح کرد: دشمنان در پی آن هستند که چندصدایی و اختلاف را در داخل کشور برجسته کنند و مسیر اعتراضها و انتقادها را از عرصههای اصلی به مسائل فرعی تغییر دهند. هوشیاری و وحدت ملی مهمترین عاملی است که میتواند این نقشهها را خنثی کند.
آیتالله محمدی لائینی همچنین بر اولویت یافتن مسائل اصلی جامعه در دستور کار مسئولان و رسانهها تأکید کرد و گفت: شرایط کنونی کشور ایجاب میکند همه ظرفیتها در مسیر خدمت به مردم، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای همدلی بهکار گرفته شود، نه آنکه انرژیها صرف اختلافافکنی و دامنزدن به تنشها گردد.
