آغاز به کار ستاد دهه فجر استان ایلام با تشکیل ۲۳ کمیته تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی چراغی پور ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های دهه فجر استان اظهار کرد: این کمیته‌ها بر اساس دستورالعمل ستاد مرکزی و با تعیین شرح وظایف و اعضا از امروز کار برنامه ریزی برگزاری آئین‌های گرامیداشت چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را آغاز می‌کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام با بیان اینکه امسال نیز انتظار حضور پرشور مردم وجود دارد، گفت: دهه فجر امسال با ایام مبارک نیمه شعبان و میلاد حضرت قائم (عج) مقارن شده است و این تقارن، ظرفیت بزرگی برای برگزاری جشن‌های مردمی، با نشاط و مهدوی فراهم کرده است.

چراغی‌پور با تأکید بر مردمی بودن اجرای برنامه‌ها اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، امسال تأکید ویژه‌ای بر بازنشر دستاوردها و فعالیت‌های انقلاب در طول ۴۷ سال گذشته و استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه ملی، رسانه‌های محلی و فضای مجازی وجود دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام در پایان گفت: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها با حضور میدانی و برنامه‌ریزی منسجم، پای کار انقلاب و مردم باشند.