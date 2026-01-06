قتل یک مرد ۲۱ ساله در تهرانپارس؛ متهم اصلی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: بامداد روز هشتم دی‌ماه امسال، از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره قتل در محدوده تهرانپارس از طریق کلانتری ۱۳۶ فرجام به کارآگاهان اداره دهم مبارزه با قتل و اکیپ بررسی صحنه قتل اداره دهم پلیس آگاهی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم بررسی صحنه جرم به همراه کارشناسان مرکز تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و عوامل پزشکی قانونی در محل حاضر شدند که در بررسی‌های اولیه، جسد مردی ۲۱ ساله به هویت احمد، تبعه خارجی، در حالی که به صورت طاق‌باز در معبر افتاده بود، مشاهده شد.

سرهنگ نثاری ادامه داد: بررسی‌های ظاهری جسد حاکی از وجود آثار ضرب‌وجرح شدید در ناحیه سر، صورت و گردن بود که موضوع حکایت از درگیری منجر به قتل داشت.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی اظهار کرد: در تحقیقات میدانی اولیه، فردی به هویت "ف" ۲۶ ساله، تبعه خارجی به عنوان مظنون اصلی شناسایی و دستگیر شد. متهم که از ناحیه دست راست، سر و صورت مجروح شده بود، در اظهارات اولیه خود بیان داشت مدتی قبل مبلغ ۱۰ میلیون تومان را به مقتول تحویل داده تا آن را به خانواده‌اش در کشورش برساند، اما مقتول از انجام این کار و حتی بازگرداندن پول خودداری کرده است.

وی افزود: متهم اظهار داشت روز حادثه با مقتول قرار ملاقات گذاشته تا درباره این موضوع گفت‌وگو کند، اما مقتول به همراه سه نفر دیگر و در حالی که سلاح سرد و چوب‌دستی همراه داشتند، در محل حاضر شده و در جریان مشاجره لفظی، به وی حمله کرده است. در حین درگیری، چاقو از دست مقتول افتاده و متهم با برداشتن آن، ضرباتی به وی وارد کرده و سپس از محل متواری شده است که بلافاصله دستگیر می‌شود.

سرهنگ نثاری با اشاره به اقدامات فنی پلیس گفت: در بررسی محل وقوع حادثه، یک قبضه چاقوی خون‌آلود به عنوان آلت قتاله کشف و ضبط شد. همچنین سه نفر دیگر از شرکت‌کنندگان در نزاع به هویت‌های "ح"، "ی" و "س" که همگی از اتباع خارجی هستند، دستگیر شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برابر دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران، متهم اصلی به اتهام قتل عمد با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد و سه متهم دیگر نیز به اتهام شرکت در نزاع دسته‌جمعی منجر به قتل و ورود و اقامت غیرمجاز با قرار وثیقه برای ادامه تحقیقات در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفتند.