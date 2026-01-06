  1. استانها
دستگیری عاملان تهدید مغازه‌داران و حمله به مأمور پلیس در اصفهان

اصفهان - فرمانده انتظامی استان اصفهان از شناسایی و دستگیری دو نفر از عوامل اغتشاشات اخیر که اقدام به تهدید مغازه‌داران و حمله با سلاح سرد به یکی از مأموران انتظامی کرده بودند،خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید علینقیان پور صبح س، شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی، دو نفر از عوامل اصلی اغتشاشات اخیر که ضمن تهدید مغازه‌داران، اقدام به حمله با سلاح سرد به یکی از مأموران انتظامی کرده بودند، در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و طی عملیات‌های جداگانه در شهر اصفهان دستگیر شدند.

وی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد عده‌ای با اقدامات مجرمانه، امنیت و آرامش شهروندان را خدشه‌دار کنند.

