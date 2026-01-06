تقوی: اموال مسروقه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی در نمین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان نمین هنگام گشت زنی انتظامی در خیابان شهید چمران این شهر به یک دستگاه سواری سمند با پلاک دستکاری شده مشکوک؛ که با استعلام پلاک از سیستم فراجا مشخص شد که خودرو مسروقه بوده و از شهرستان رباط کریم استان تهران به سرقت رفته است.

وی با بیان اینکه در عملیات پلیسی راننده سمند به عنوان سارق دستگیر و خودرو سمند مورد استفاده او توقیف شد؛ افزود: سارق دستگیر شده در بازجویی‌های پلیس علاوه بر اعتراف به سرقت خودرو، به سرقت ۶۱ هزار و ۲۰۰ عدد بلبرینگ کلاچ خودرو و ۲۵ تن میلگرد بارگیری شده به یک دستگاه کانتینر با همدستی ۲ سارق دیگر اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به کشف همه ۶۱ هزار و ۲۰۰ عدد بلبرینگ کلاچ خودرو مسروقه در بازرسی از یک انبار در محله سرهنگ شهرستان نمین"گفت: ارزش اموال مسروقه کشف شده یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

تقوی تصریح کرد: تلاش برای دستگیری همدستان سارق دستگیر شده و کشف ۲۵ تن میلگرد مسروقه در دستور کار پلیس است.

