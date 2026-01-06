کشف ۹۵ دستگاه وسیله نقلیه مسروقه در اصفهان

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح ویژه کشف وسایل نقلیه مسروقه با شناسایی محلات هدف در سطح شهر اصفهان به اجرا درآمد، اظهار کرد: این طرح با حضور فعال مأموران انتظامی و انجام گشت‌زنی‌های هدفمند و بررسی‌های دقیق میدانی اجرا شد.

وی افزود: مأموران پلیس در جریان اجرای این طرح ۱۰ روزه موفق شدند ۶۵ دستگاه خودرو و ۳۰ دستگاه موتورسیکلت مسروقه را در نقاط مختلف شهر اصفهان کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به همکاری مراجع قضائی خاطرنشان کرد: پس از انجام هماهنگی‌های لازم و شناسایی مالباختگان، اقدامات قانونی برای تحویل وسایل نقلیه کشف‌شده به مالکان آن‌ها در دستور کار قرار دارد.