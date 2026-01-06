به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری معاون تربیتبدنی و سلامت، از آغاز نشستهای ارزیابی عملکرد اجرای برنامهها و فعالیتهای این معاونت در استانهای کشور بهصورت مجازی خبر داد.
وی با بیان اینکه این ارزیابی با هدف پایش میزان تحقق برنامهها و فعالیتهای مصوب، ارتقای کیفیت اجرا و تقویت نظام پاسخگویی در راستای تفاهمنامه منعقده با استانها برگزار میشود، اظهار کرد: فرآیند ارزیابی بهصورت برخط و متمرکز طراحی شده تا امکان بررسی دقیق و منسجم عملکرد استانها فراهم شود.
معاون تربیت بدنی و سلامت افزود: در این نشستها، هر استان بهصورت مستقل گزارش عملکرد خود را ارائه میکند و مدیران و کارشناسان تخصصی معاونت تربیتبدنی و سلامت، مطابق با ساختار اتاق وضعیت، نحوه اجرای برنامهها و فعالیتها را بهصورت دقیق مورد بررسی قرار میدهند.
وی با اشاره به محورهای اصلی ارزیابی، تصریح کرد: مدیریت و راهبری، آموزش و ارزشیابی درس تربیتبدنی، فعالیتهای ورزشی، سلامت و تندرستی، همچنین فضاها و تجهیزات ورزشی و بهداشتی مدارس از جمله حوزههایی است که در راستای توسعه عدالت آموزشی تربیتی، کیفیتبخشی و افزایش کارایی مورد پایش قرار میگیرد.
جعفری با تأکید بر رویکرد این ارزیابی، گفت: این فرآیند با رویکردی دادهمحور، تحلیلی و توسعهگرا اجرا میشود و ضمن شناسایی نقاط قوت و زمینههای قابل بهبود استانها، زمینه برنامهریزی هدفمندتر، حمایت اثربخشتر و ارتقای کیفی فعالیتهای تربیتبدنی و سلامت در سراسر کشور را فراهم میکند.
وی ادامه داد: برگزاری منظم ارزیابیهای عملکردی از ارکان اصلی تحقق عدالت تربیتی، افزایش نشاط دانشآموزان و ارتقای سلامت جسمانی است و نتایج این ارزیابیها در مسیر بهبود مستمر برنامهها، ارتقای عملکرد، تحلیل اجرای فعالیتها و برنامههای وفاق و همچنین اشتراک تجربیات موفق استانها بهکار گرفته خواهد شد.
معاون تربیت بدنی و سلامت خاطرنشان کرد: سلسله جلسات برخط ارزیابی عملکرد معاونتهای تربیتبدنی و سلامت استانها ا تا ۱۸ دیماه ادامه خواهد داشت و در این بازه، عملکرد ۳۲ استان کشور بهصورت جامع مورد بررسی قرار میگیرد.
