محمد صالح ضیایی در حاشیه برنامهریزی برای برگزاری جشنواره ماهی سفید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماهی سفید سالها است به نام بندر انزلی شناخته میشود و مردم استان گیلان، شهرستانهای مجاور و حتی سراسر کشور، این محصول را با نام انزلی میشناسند، اما متأسفانه تاکنون اقدام جدی برای معرفی و ثبت این ظرفیت انجام نشده بود.
وی افزود: از ماهها قبل این موضوع در دستور کار قرار گرفت و با همراهی بزرگان شهر، دستگاههای مسئول، فعالان حوزه گردشگری، هتلداران و بهویژه فعالان حوزه شیلات و پره، به جمعبندی نهایی رسیدیم تا بزرگترین جشنواره ماهی سفید برای نخستین بار در بندر انزلی برگزار شود.
فرماندار بندر انزلی با بیان اینکه زمان دقیق برگزاری جشنواره بهزودی نهایی میشود، گفت: این جشنواره به احتمال زیاد در بهمن یا اسفندماه برگزار خواهد شد و حتی امکان برگزاری آن در پایان ماه جاری نیز وجود دارد.
ضیایی خاطرنشان کرد: برای این جشنواره برنامهریزی حضور حداقل ۱۰ هزار نفر از گردشگران انجام شده و با حمایت استاندار گیلان، زمان نهایی برگزاری بهزودی بهصورت رسمی اعلام خواهد شد.
وی تصریح کرد: مقدمات اولیه ثبت این جشنواره با همکاری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان انجام شده و پس از برگزاری، فرآیند ثبت رسمی «جشنواره ماهی سفید» به نام بندر انزلی دنبال خواهد شد.
فرماندار بندر انزلی در پایان تأکید کرد: این جشنواره گامی مهم در معرفی ظرفیتهای گردشگری، اقتصادی و فرهنگی انزلی خواهد بود و تلاش میکنیم این رویداد به نام بندر انزلی در سطح ملی ماندگار شود.
