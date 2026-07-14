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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

فرماندار گناوه: اورژانس شهرستان نیازمند تحول اساسی است

فرماندار گناوه: اورژانس شهرستان نیازمند تحول اساسی است

ب️وشهر- فرماندار گناوه گفت: پایگاه اورژانس شهرستان در زمینه امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌ها کمبود دارد و نیازمند یک تحول اساسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر سه شنبه در نشست با رییس اورژانس استان بوشهر با بیان اینکه فرمانداری از برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه حمایت خواهد کرد،افزود: تقویت اورژانس و حوزه سلامت در اولویت مجموعه دولت در شهرستان است.

فرماندار گناوه با بیان اینکه یکی از رویکردهای مهم دولت وفاق ملی، تحقق عدالت در حوزه سلامت و رساندن خدمات به اقشار نیازمند است: گفت: این رویکرد بسیار ارزشمند و در جهت امیدآفرینی و افزایش اعتماد عمومی بسیار مفیدبوده است.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات درمانی و اورژانس، گفت: حوزه بهداشت و درمان از اولویت‌های اصلی شهرستان است و در توزیع اعتبارات امسال، نگاه ویژه و حمایت خاصی به این بخش منجمله اورژانس خواهد شد.

️وی با بیان اینکه فعالیت در اورژانس نقشی حیاتی در نجات جان بیماران دارد، افزود: نیروهای اورژانس در حساس‌ترین لحظات در خط مقدم خدمت‌رسانی قرار دارند و باید از نیروهای متخصص و مجرب و همچنین از امکانات و تجهیزات به‌روز نیز بهره‌مند شود.

حوزه بهداشت و درمان در اولویت اعتبارات شهرستان

️اسفندیاری تأکید کرد: در توزیع اعتبارات شهرستان، حوزه بهداشت و درمان در اولویت است و در زمینه توسعه اورژانس و فوریت‌های پزشکی نیز از هیچ‌گونه همکاری و حمایتی دریغ نخواهیم کرد تا خدمات مطلوب‌تر و سریع‌تری به شهروندان ارائه شود.

️وی از رییس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر خواست به شهرستان گناوه که یک منطقه خاص و راهبردی است، نگاه ویژه و خاصی به حوزه درمان و اورژانس از محل اعتبارات ملی و استانی داشته باشد.

کد مطلب 6887732

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