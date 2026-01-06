به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه حجت الاسلام حسین شیخی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر آمده است: با نهایت تأسف و تأثر، اقدام هنجارشکنانه و سخیف آتش‌زدن کمد کتاب‌های ادعیه در یادمان شهدای خوش نام پارک شغاب و موکب شهید نادر مهدوی میدان سلامت، موجب جریحه‌دار شدن احساسات دینی و انقلابی مردم مؤمن و قدرشناس این دیار شد.

این عمل ناپسند، نه‌تنها تعرض به مقدسات و شعائر دینی، بلکه بی‌احترامی آشکار به مقام شامخ شهدا و ارزش‌هایی است که با خون پاک آنان حفظ و تثبیت شده است.

یادمان‌های شهدا، نماد ایثار، فداکاری، معنویت و هویت اسلامی انقلابی ملت ایران هستند و هرگونه تعدی به این نمادها، اقدامی در جهت تضعیف باورهای دینی و وحدت اجتماعی تلقی می‌شود.

بدون تردید، چنین رفتارهایی ریشه در جهل، کینه‌ورزی و یا تحریک دشمنان فرهنگ و ایمان این ملت دارد و هرگزو نمی‌تواند خدشه‌ای به ارادت مردم به شهدا و ارزش‌های الهی وارد کند.

اینجانب ضمن محکوم کردن شدید این اقدام توهین‌آمیز، از مسئولان محترم انتظامی و قضائی انتظار دارم با شناسایی و برخورد قاطع با عامل یا عاملان این حادثه، مانع تکرار چنین وقایع تأسف‌باری شوند.

همچنین از عموم مردم مؤمن و انقلابی درخواست می‌کنم با حفظ آرامش، هوشیاری و انسجام، اجازه ندهند دشمنان. با این‌گونه حرکات مذبوحانه به اهداف شوم خود دست یابند.

بی‌تردید فرهنگ دعا، قرآن و یاد شهدا با این اقدامات خاموش نخواهد شد و نور معنویت و ایمان، همواره در دل‌های مردم این سرزمین زنده و پایدار خواهد ماند.