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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

بانوان مؤمن ایرانی پاسداران عزت و استقلال در جنگ نرم هستند

بانوان مؤمن ایرانی پاسداران عزت و استقلال در جنگ نرم هستند

ساری - مدیر مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (س) ساری گفت: بانوان مؤمن و انقلابی ایران اسلامی با تکیه بر ایمان، بصیرت و وحدت، در خط مقدم مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان قرار دارند.

فاطمه عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط حساس فرهنگی و اجتماعی کشور، اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگر، بانوان مؤمن ایرانی باید با روحیه مقاومت و خودباوری در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنند. این پویش فرهنگی با هدف مقابله با جنگ روانی و تلاش دشمنان برای تضعیف روحیه و اراده ملت ایران شکل گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه زنان ایران اسلامی پاسداران عزت، استقلال و هویت دینی جامعه هستند، افزود: بانوان با محوریت سه اصل «مقاومت، خوداتکایی و وحدت»، نقش اساسی خود را در حفظ ارزش‌های انقلاب ایفا می‌کنند.

عزیزی با اشاره به رسالت فرهنگی زنان در جامعه خاطرنشان کرد: هدف از این حرکت آن است که تمامی بانوان، به‌ویژه طلاب، فرهنگیان، دانشجویان، مادران و بانوان خانه‌دار، با حضور فعال در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، پاسخی عملی به جنگ رسانه‌ای و روانی دشمنان بدهند.

مدیر مدرسه علمیه الزهرا (س) با بیان اینکه زنان ایرانی در طول تاریخ انقلاب و دفاع مقدس، پرچمدار ایمان، ایثار و معنویت بوده‌اند، تصریح کرد: آنان در دوران دفاع مقدس پشتیبان خانواده‌های شهدا بودند و امروز نیز در عرصه رسانه و فضای مجازی، نقش سربازان جهاد تبیین را ایفا می‌کنند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هوشمندی در مقابله با جنگ نرم دشمن گفت: بانوان انقلابی با الهام از مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و تأسی از حضرت زینب (س)، در هیچ میدانی عقب‌نشینی نخواهند کرد. زنان مؤمن ایرانی با تولید محتوای متعهد و آگاهی‌بخش، مانع نفوذ دشمن در اراده ملت خواهند شد و همچون مادران دوران دفاع مقدس، امروز نیز در نبرد فرهنگی با بصیرت و استقامت، از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند.

کد مطلب 6649648

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