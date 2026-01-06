فولاد هرمزگان با شکست به تعطیلات نیم فصل رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هفته سیزدهم و آخر این رقابتها، دو تیم برق شیراز و فولاد هرمزگان در ورزشگاه دستغیب شیراز به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر میزبان خاتمه یافت.
با این نتیجه فولاد هرمزگان نیمفصل نخست لیگ دسته دوم را با ۱۹ امتیاز پشت سر گذاشت.
شاگردان فولاد اکنون تمرکز خود را بر ادامه مسابقات و همچنین حضور در جام حذفی فوتبال کشور معطوف کردهاند و قرار است ۲۲ دیماه در مرحله پیشرو جام حذفی مقابل استقلال تهران صفآرایی کنند.
گفتنی است، نیمفصل نخست لیگ دسته دوم فوتبال کشور با برگزاری این دیدار به پایان رسید و تیمها وارد تعطیلات نیمفصل شدند.
