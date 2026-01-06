به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حسین کثیرلو عصر سه‌شنبه در دومین همایش داوری که با موضوع راهبرد نوین حل و فصل اختلافات در نظام قضائی در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل برگزار شد، با اشاره به جایگاه نهاد داوری در آموزه‌های دینی و تأکید قانون برنامه ششم توسعه بر گسترش این نهاد، اظهار کرد: دستگاه قضائی استان اردبیل با اهتمام ویژه، راه‌اندازی و تقویت نهاد داوری را در دستور کار قرار داده است؛ به‌طوری‌که در سال گذشته کانون داوران حرفه‌ای استان با جذب و به‌کارگیری ۴۸ داور حرفه‌ای فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: بر اساس عملکرد داوران حرفه‌ای، از حدود یک‌هزار و ۵۰۰ پرونده ارجاعی به کانون داوران حرفه‌ای استان، نزدیک به ۳۰ درصد از پرونده‌ها با صلح و سازش مختومه شده است که این امر بیانگر کارآمدی این نهاد در حل‌وفصل اختلافات است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تأکید بر ظرفیت‌های کانون داوران حرفه‌ای در ترویج و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه، خاطرنشان کرد: افزایش ارجاع پرونده‌های مرتبط با اختلافات ملکی و حقوقی به این کانون، علاوه بر تسریع در احقاق حق، از ورود حجم قابل توجهی از پرونده‌ها به محاکم قضائی پیشگیری می‌کند و نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی دارد.