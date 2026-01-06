  1. استانها
  2. اردبیل
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۸:۴۱

کثیرلو:گزینش همکاران قضایی اردبیل با دقت انجام شود

اردبیل-رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: گزینش در واقع یک نوع قضاوت است و همکاران قضایی در استان اردبیل بایستی با دقت بیشتری گزینش شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو صبح سه شنبه در همایش چهل و سومین سالروز تشکیل نهاد گزینش که با حضور پرسنل گزینش این اداره برگزار شد، اظهار کرد: نیروی انسانی مهمترین رکن تمام دستگاه‌ها و ادارات به ویژه دستگاه قضائی است.

وی با اشاره به خطیر بودن و اهمیت وظیفه نیروی انسانی شاغل در دستگاه قضائی، نیروی انسانی را مهمترین رکن تمام دستگاه‌ها و ادارات به ویژه دستگاه قضائی دانست.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: گزینش نیز یک نوع قضاوت است و بخاطر حق اجتماعی کارکنان باید در آن دقت بیشتری معمول گردد. اگرچه در قضاوت دلایل و قرائن تعیین کننده است ولی در گزینش استنباط حرفه‌ای گزارشگران مؤثر است لذا کار گزینش بسیار با اهمیت و تأثیر گذار است.

در ادامه شهریار کریمی مدیر هسته گزینش دادگستری استان اردبیل به اهمیت و نقش کلیدی نهاد گزینش در فرآیندهای قضائی و اداری پرداخت.

وی ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و جایگاه نهاد گزینش در نظام قضائی کشور، به تبیین و تشریح نکات کلیدی در این حوزه پرداخت و از نقش اساسی گزینشگران در انتخاب افراد شایسته برای انجام مسئولیت‌های مختلف در دستگاه قضائی سخن گفت.

در ادامه این همایش، عملکرد یک‌ساله گزینش قوه قضائیه در استان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نکات آموزشی در خصوص فرم‌های مصاحبه، تحقیق و سایر جنبه‌های فنی گزینش به گزینشگران ارائه شد.

