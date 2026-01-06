پزشکیان: وظیفه داریم کاری کنیم مردم نسبت به نظام و انقلاب خوشبین باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در همایش سراسری کارگزاران گزینش در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما، گفت: وقتی از قرآن کتاب خدا و یا از امام علی علیه السلام صحبت میکنیم برخی فکر میکنند که به دنبال نصیحت او هستیم. در حالی که این سخنان دستور زندگی هستند که این کار را انجام بدهیم یا ندهیم، لذا اگر ما شیعه حضرت علی هستیم نمیشود بر خلاف آن مسیری که ایشان امر کردند اقدام کنیم زیرا تناقض است.
وی افزود: سعادت در عمل به کتاب است و شقاوت در عمل نکردن به آن. چرا من در یک سیستم حضور داشته باشم و ادعا کنم که مسلمان هستم اما مشتری که به اداره یا نهاد من میآید از آنجا ناراضی برود؟
پزشکیان تاکید کرد: من موظف هستیم با تمام وجود خدمتگزار مردم باشیم. ما وظیفه داریم کاری بکنیم که مردم نسبت به نظام و انقلاب خوشبین باشند. اگر من کاری بکنم که مردم ایران و حتی آنان که در جهان زندگی میکنند، نسبت به رفتار ما احساس بدبینی و تنفر بکنند این اسلام نیست که ما عمل میکنیم.
پزشکیان گفت: آنچه امروز انجام میدهیم، لزوماً اسلام نیست؛ این همان سخن شهید بهشتی در کتاب «حق و باطل از دیدگاه قرآن» است، لذا هرچقدر بگوییم حافظ قرآن یا حافظ نهجالبلاغه هستیم، این عملکرد ماست که قضاوت مردم را نسبت به ما شکل میدهد، نه گفتار ما. رفتار ماست که تعیین میکند مردم چه برداشتی از ما و انقلاب داشته باشند.
وی ادامه داد: چگونه ممکن است در یک محله، یک اداره یا یک دانشگاه حضور داشته باشم و شاهد باشم که دانشجویان یا مردم نسبت به ما و انقلاب بدگویی میکنند، اما به جای بازگشت به خود و اصلاح رفتارم، طرف مقابل را مقصر بدانم؟ چرا عیب خود را نمیبینیم و تنها به دنبال دیدن عیب دیگران هستیم؟ من چگونه الگو شدهام که دیگران از من گریزاناند؟ مقصر چه کسی است؟ من معتقدم مقصر خود ما هستیم، نه دانشجو، نه کارمند و نه مردم.
پزشکیان تصریح کرد: بنابراین باید عملکرد خود را اصلاح کنیم و نتیجه رفتارمان را ببینیم؛ آیا واقعاً در مسیری حرکت میکنیم که امام نشان داده یا فقط ادعا میکنیم؟ لذا صرف گفتن اینکه عاشق امام هستیم یا خواندن شعر، کافی نیست؛ وقتی راه امام را نمیرویم، در عمل به آبروی او لطمه میزنیم و در نگاه جهانیان، این رفتار ماست که امام را معرفی میکند. اگر آنچه ادعا میکنیم درست است، باید در عمل نیز چنگی به دل بزند.
رئیس جمهور گفت: وظیفه من خدمتگزاری به مردم است و وظیفه شما گرهگشایی از مشکلات مردم، نه ایجاد گرههای تازه. ما باید کینهها را از دلها بیرون کنیم و اجازه ندهیم دلها پر از عقده و دشمنی شود. اگر مردم ناراضی هستند، باید به خودمان، به ادارهها، دانشگاهها و مدارسمان برگردیم. این افراد را ما انتخاب و تربیت کردهایم؛ استاد و معلم شدهاند، اما خروجی این سیستم امروز مورد سوال است.
رئیس قوه اجرایی کشور گفت: اگر راه امامان و راه علی (ع) را رفته بودیم، نتیجه چنین نمیشد. امام کسی بود که حتی با توهینکننده با مدارا برخورد میکرد و او را به خانه خود راه میداد تا حقیقت را نشان دهد. در تاریخ دیدهایم که حضرت علی (ع) در دادگاه، به دلیل نداشتن شاهد، به نفع یک مسیحی محکوم شد و حکم را پذیرفت؛ این یعنی حاکم خود را فراتر از قانون نمیداند. آیا ما امروز چنین مسیری را میرویم؟ اگر حرفی میزنیم اما در عمل خلاف آن رفتار میکنیم، طبیعی است که مردم دچار تردید شوند.
رئیسجمهور گفت: مردم سرمایه اصلی و اعتبار نظام هستند؛ بدون مردم، هیچ رسمیتی وجود ندارد. من اینجا نیستم که به مردم امر و نهی کنم؛ وظیفه من حل مشکلات مردم است. اگر از دانشگاه و مدرسه ما افرادی بیرون میآیند که دچار انحراف فکری میشوند، باید بپرسیم ایراد کار کجاست؛ مقصر منِ مسئول هستم، نه دانشجو و نه محصل.
وی بیان کرد: امروز با همه سختیها در تلاش هستیم عدالت را اجرا کنیم و با رانت، رشوه، قاچاق و فساد مقابله کنیم. دشمن نمیخواهد ما موفق شویم، اما راه موفقیت، گفتوگو با مردم و اثبات خدمتگزاری صادقانه است. هر سخنی که موجب تفرقه و شکاف در وحدت شود، در مسیر خواست دشمن است؛ وحدت و انسجام، کشور را در برابر همه تهدیدها مقاوم میکند.
رئیس قوه اجرایی کشور اظهار کرد: این خدمتگزاری باید در عمل ثابت شود. قرآن برای خواندن صرف نیست، برای عمل است؛ امام نیز برای تقدیس صرف نیست، بلکه برای پیمودن راه اوست. امام راهی را رفته که ما هم میتوانیم در همان مسیر حرکت کنیم و حداقل ادامهدهنده آن باشیم. ما و شما باید با رفتار خود، این مسیر را نشان دهیم.
پزشکیان گفت: من و شما با رفتار خود میتوانیم مردم را نسبت به انقلاب، نسبت به دین و نسبت به باورها جذب کنیم و آنان را خوشبین سازیم.
وی افزود: زمانی که دانشجو بودیم، گاهی تصور میکردیم اگر خدمتی انجام دهیم و در مقابل آن منت بگذاریم یا بعد انتظار منفعت داشته باشیم، مردم راضی خواهند شد، در حالی که در ظاهر احترام میگذارند اما در دل ناراضی و معترضاند و از وضعیتی که برایشان ایجاد شده، دلخور هستند.
رئیسجمهور خطاب به حاضران شرکت کننده در این همایش، اظهار کرد: امیدوارم شما عزیزان با عمل، رفتار، گذشت و اغماض خود عمل کنید؛ هیچگاه از عفو کردن پشیمان نشوید و هنگام مجازات نیز احساس خوشحالی نداشته باشید.
رئیسجمهور اظهار کرد: رفتار ماست که نگاه مردم به اسلام، دین و باورها را شکل میدهد و مسئولیت شما بسیار سنگین و حساس است. روز قیامت از مال و عملکرد ما سوال خواهد شد و حتی رد کردن یک فرد صالح قابل پاسخگویی نیست. قرآن و معارف دینی دستور میدهند که امانت را به اهلش بسپارید و هنگام حکم کردن، عادلانه حکم کنید؛ اینها توصیه نیست، دستور است و اگر به آن عمل نکنیم، طبیعی است که مردم از ما فاصله بگیرند.
رئیس قوه اجرایی کشور بیان کرد: گمشده ما مسلمانان، عدالت و انصاف در عمل و رفتار است و باید هر روز در ذهن خود مرور کنیم که مبادا به خاطر حزب، جناح، قومیت یا وابستگی، فردی نالایق را برگزینیم. حضرت علی (ع) میفرماید میان خدا و مردم از یک سو، و خویشاوندان و نزدیکان از سوی دیگر، انصاف را رعایت کنید؛ زیرا ظلم به بندگان خدا، انسان را در برابر خدا و مردم قرار میدهد.
پزشکیان اظهار کرد: هیچ چیزی عذاب الهی را نزدیک نمیکند مگر ایستادن بر ظلم و رعایت نکردن انصاف. خداوند صدای گرفتاران را میشنود و در کمین ظالمان است؛ همین معارف انسان را به ترس و مراقبت وا میدارد که مبادا به کسی ظلم شود یا حقی نادیده گرفته شود. دنیا گذراست و همه چیز به سرعت پایان مییابد؛ دعوا بر سر حق است و حق در عمل و رفتار من و شما شکل میگیرد. وی در پایان بیان کرد: تقوا یعنی انتخاب برتر و درست، و اگر این مسیر را انتخاب کنیم، کشور دگرگون خواهد شد و این مسئولیت بر عهده من و شماست.
نظر شما