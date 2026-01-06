به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در همایش گرامیداشت هفته گزینش، در جمع مسئولان و کارکنان گزینش آموزش‌وپرورش استان زنجان، با بیان اینکه گزینشگران از نخبگان فرهنگی جامعه به شمار می‌روند، افزود: فعالان این عرصه بیش از دیگران باید مراقب تزکیه و تهذیب نفس باشند، چرا که کوچک‌ترین غفلت می‌تواند در سرنوشت افراد و جامعه اثرگذار باشد.

وی با مقایسه جایگاه آموزش‌وپرورش با سایر دستگاه‌ها اظهار داشت: برخی مجموعه‌ها در جذب نیرو محدودیت‌های کمتری دارند، اما آموزش‌وپرورش محل تعلیم و تربیت فرزندان مردم است و باید در اوج سلامت و امانت‌داری فعالیت کند؛ چرا که هیچ خانواده‌ای حاضر نیست فرزند خود را به فردی فاقد صلاحیت اخلاقی و تربیتی بسپارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر رعایت اعتدال در فرآیند گزینش، خاطرنشان کرد: نه باید تسهیل‌گری به‌گونه‌ای باشد که افراد بدون شایستگی وارد نظام تعلیم‌وتربیت شوند و نه سخت‌گیری به حدی که نیروهای توانمند از این مسیر باز بمانند؛ گزینش عادلانه و دقیق، ضامن سلامت آینده آموزش‌وپرورش است.

حسینی با بیان خاطراتی از نقش معلمان دلسوز در زندگی خود گفت: معلمانی که با عشق و تعهد وارد کلاس درس می‌شوند، می‌توانند مسیر زندگی یک نسل را تغییر دهند، در حالی که یک انتخاب نادرست ممکن است سال‌ها خانواده‌ها و دانش‌آموزان را با چالش مواجه کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با تأکید بر اهمیت صیانت از اعتماد عمومی به آموزش‌وپرورش گفت: مأموریت اصلی گزینشگران این نهاد، حفظ سلامت و امانت‌داری در نظام تعلیم‌وتربیت است و این مسئولیت خطیر نیازمند تهذیب نفس و تعالی روحی مستمر است.

وی آموزش‌وپرورش را زیربنای حل مسائل آینده کشور دانست و افزود: اگر این نظام به‌درستی عمل کند، نسلی امیدوار و توانمند تربیت خواهد شد و در صورت غفلت، پیامدهای آن در آینده نمایان می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان تأکید کرد: فعالیت در عرصه تعلیم‌وتربیت کمتر از حوزه‌های اقتصادی و امنیتی نیست و گزینشگران به‌عنوان درگاه ورود به این میدان خطیر، نقشی تعیین‌کننده در آینده کشور دارند.