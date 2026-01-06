به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر موسوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان با صدور هشداری صریح نسبت به گسترش فعالیت غیرمجاز دستگاههای استخراج رمزارز در این شهرستان، تأکید کرد: هرگونه راهاندازی ماینر بدون اخذ مجوزهای قانونی، جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد قاطع قضائی صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به پیامدهای منفی فعالیت ماینرهای غیرمجاز افزود: استفاده غیرقانونی از انرژی برق علاوه بر اخلال در شبکه توزیع، موجب تحمیل خسارت به زیرساختهای عمومی، تضییع بیتالمال و افزایش نارضایتی عمومی بهویژه در شرایط ناترازی انرژی و خاموشیها میشود.
دادستان رودان تصریح کرد: مطابق قوانین جاری کشور، استخراج رمزارز بدون مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح، مشمول ضبط تجهیزات، تعقیب کیفری، جبران خسارات وارده و اعمال مجازاتهای قانونی خواهد بود.
موسوی با تأکید بر صیانت از حقوق عامه اظهار داشت: دادستانی با همکاری شرکت توزیع نیروی برق، ضابطان قضائی و نیروهای انتظامی، شناسایی و جمعآوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز را با جدیت در دستور کار دارد و در این زمینه هیچگونه اغماض یا تسامحی پذیرفته نخواهد شد.
وی همچنین به بهرهبرداران غیرمجاز هشدار داد هرچه سریعتر نسبت به توقف فعالیت و تعیین تکلیف قانونی اقدام کنند، در غیر این صورت با برخورد قاطع قضائی مواجه خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب رودان در پایان با تأکید بر نقش مردم در صیانت از حقوق عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک در حوزه استخراج غیرمجاز رمزارز، مراتب را از طریق مراجع رسمی گزارش دهند.
