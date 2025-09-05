به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در تداوم طرح برخورد قاطع با استخراج غیرمجاز رمزارز و با اتکا به گزارشهای مردمی، در مجموع ۲۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان مازندران و شهرستان مراغه شناسایی و جمعآوری شد.
در غرب مازندران و با هماهنگی نیروهای نظامی، انتظامی و تیمهای تست و بازرسی شرکت توزیع برق، ۱۳ دستگاه ماینر از یک ویلای مسکونی در کلاردشت و یک مجتمع تجاری در نوشهر کشف و توقیف شد.
همچنین در شهرستان مراغه، با دستور مراجع قضایی و همکاری نیروهای انتظامی، ۱۶ دستگاه ماینر شامل ۱۳ دستگاه از یک سوله صنعتی در روستای نرجآباد و ۳ دستگاه از یک واحد مسکونی که از برق غیرمجاز استفاده میکرد، جمعآوری شد.
برآوردها نشان میدهد مصرف برق این تجهیزات معادل مصرف روزانه بیش از ۱۵۰ خانوار شهری است و ادامه چنین فعالیتهای غیرقانونی میتواند موجب آسیب جدی به شبکه برق و لوازم برقی همسایگان شود.
وزارت نیرو ضمن قدردانی از شهروندان مسئولیتپذیر، از مردم خواست هرگونه مورد مشکوک به استخراج غیرمجاز رمزارز را از طریق شماره تلفن ۱۲۱، پیامک به سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا پایگاه اینترنتی www.tavanir.org بهصورت محرمانه گزارش دهند و از پاداش یک تا ۲۰۰ میلیون تومانی برخوردار شوند.
