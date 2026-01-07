به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ وجیهالله عبدی، با تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی بخش خرمدشت با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از فعالیت تعدادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) غیرمجاز در باغویلایی واقع در یکی از روستاهای این بخش مطلع شدند.
وی افزود: مأموران پس از اطمینان از صحت موضوع و با هماهنگی مقام قضایی، در بازرسی از محل مورد نظر تعداد ۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز به همراه متعلقات مربوطه را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاههای کشفشده را بالغ بر ۶ میلیارد ریال برآورد کردهاند، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ عبدی در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که بهمنظور کسب سود شخصی با نصب و راهاندازی ماینرهای قاچاق موجب هدررفت انرژی برق میشوند، با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهند شد و پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی کشور برابر قانون برخورد جدی میکند.
