به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست هماهنگی ستاد گرامیداشت دهه فجر استان بوشهر اظهار داشت: دهه مبارک فجر، نماد پیروزی انقلاب اسلامی و جلوهای از وحدت و همبستگی ملت ایران است.
استاندار بوشهر افزود: این ایام فرصت مغتنمی برای بازخوانی آرمانها و ارزشهای انقلاب و تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی و انتقالِ مفاهیم انقلاب به نسل جوان است.
استاندار بوشهر تصریح کرد: پیروزی انقلاب اسلامی با مشارکت فعال مردم محقق شد و بدون تردید اگر جشنهای سالگرد پیروزی انقلاب، مردمی برگزار شود، کیفیت بالاتری خواهد داشت.
زارع تصریح کرد: در دهه فجر امسال، پروژههای ارزشمندی در حوزه عمرانی و اقتصادی در استان، افتتاح میشوند که در زندگی مردم تأثیر دارد و امیدوارم در رضایتمندی مردم نیز مؤثر باشد.
استاندار بوشهر از فرمانداران خواست نسبت به برگزاری باکیفیت برنامههای دهه فجر در شهرستانهای دهگانه استان برنامهریزی مناسبی داشته و با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همکاری شایسته داشته باشند.
زارع یادآور شد: هیچ پروژه ناقص و بیکیفیتی در دهه مبارک فجر به بهرهبرداری نخواهد رسید و مدیران ذیربط و فرمانداران به این مهم توجه ویژهای داشته باشند.
وی اضافه کرد: با برنامهریزی صورت گرفته، برنامههای ویژه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مرکز استان و شهرستانهای مختلف با حضور و مشارکت بالای مردمی برگزار خواهد شد.
در این جلسه اعضای ستاد گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی نیز به بیان نظرات و برنامههای اجرایی پرداختند.
