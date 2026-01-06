به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست هماهنگی ستاد گرامیداشت دهه فجر استان بوشهر اظهار داشت: دهه مبارک فجر، نماد پیروزی انقلاب اسلامی و جلوه‌ای از وحدت و همبستگی ملت ایران است.

استاندار بوشهر افزود: این ایام فرصت مغتنمی برای بازخوانی آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب و تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی و انتقالِ مفاهیم انقلاب به نسل جوان است.

استاندار بوشهر تصریح کرد: پیروزی انقلاب اسلامی با مشارکت فعال مردم محقق شد و بدون تردید اگر جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب، مردمی برگزار شود، کیفیت بالاتری خواهد داشت.

زارع تصریح کرد: در دهه فجر امسال، پروژه‌های ارزشمندی در حوزه عمرانی و اقتصادی در استان، افتتاح می‌شوند که در زندگی مردم تأثیر دارد و امیدوارم در رضایت‌مندی مردم نیز مؤثر باشد.

استاندار بوشهر از فرمانداران خواست نسبت به برگزاری باکیفیت برنامه‌های دهه فجر در شهرستان‌های ده‌گانه استان برنامه‌ریزی مناسبی داشته و با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همکاری شایسته داشته باشند.

زارع یادآور شد: هیچ پروژه ناقص و بی‌کیفیتی در دهه مبارک فجر به بهره‌برداری نخواهد رسید و مدیران ذیربط و فرمانداران به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی اضافه کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، برنامه‌های ویژه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مرکز استان و شهرستان‌های مختلف با حضور و مشارکت بالای مردمی برگزار خواهد شد.

در این جلسه اعضای ستاد گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی نیز به بیان نظرات و برنامه‌های اجرایی پرداختند.