به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا اسماعیل پور ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت فرارسیدن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار کرد: به همین مناسبت برنامههای گرامیداشت دهه فجر در سطح استان اجرا میشود.
وی با اشاره به برگزاری برنامههای ویژه دهه مبارک فجر و چهل و پنجمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص استان تصریح کرد: در این دهه برنامههای مختلفی همچون برپایی محافل قرآنی، سخنرانی، مداحی، قرائت بخشهایی از بیانات ارزشمند امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در رابطه با انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی در امامزادگان اجرایی خواهد شد.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر خاطر نشان کرد: از برنامههای شاخص این ایام جشن امید و اقتدار در بقاع شاخص استان میباشد که در بقاع شاخص شهرستانهای استان در ایام دهه مبارک فجر برگزارمی شود.
حجت الاسلام اسماعیل پور افزود: از دیگر برنامههایی که در این ایام برگزار خواهد شد، میتوان به برنامههایی نظیر برپایی مراسم محفل انس با قرآن در با حضور قاریان برجسته، مراسم آئین غبارروبی و عطرافشانی معنوی در بقاع متبرکه و غبارروبی و اهدای گل به قبور مطهر شهدا اشاره کرد.
وی ادامه داد: پخش آواهای ماندگار و خاطرهانگیز انقلابی در بقاع متبرکه، دعوت از زائرین و مردم جهت سر دادن ندای «الله اکبر» در شب ۲۲ بهمن ماه و دعوت از کارکنان، همکاران و هیأت امنا، خادمین و مرتبطان با مجموعه ادارات اوقاف جهت حضور منسجم و باشکوه و با تبلیغات گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه از دیگر برنامهها است.
نظر شما