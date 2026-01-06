  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۲

یک کارگاه مخفی تولید مواد مخدر صنعتی در رامسر کشف شد

یک کارگاه مخفی تولید مواد مخدر صنعتی در رامسر کشف شد

رامسر - فرمانده انتظامی رامسر گفت: مأموران انتظامی این شهرستان با تکیه بر اشراف اطلاعاتی، هوشیاری عملیاتی و تلاش‌های شبانه‌روزی، موفق شدند یک کارگاه مخفی تولید مواد مخدر صنعتی را کشف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی بابایی افزود: در جریان این عملیات هدفمند، مقادیر قابل توجهی مواد مخدر آماده توزیع به همراه تجهیزات تخصصی تولید و بسته‌بندی کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: متهمان این پرونده پس از دستگیری، با تشکیل پرونده‌ای مستند برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی رامسر با تأکید بر اینکه فعالیت چنین کارگاه‌هایی تهدیدی جدی برای سلامت جوانان، بنیان خانواده‌ها و امنیت اجتماعی است، تصریح کرد: پلیس با اقتدار و بدون هیچ‌گونه مماشات اجازه فعالیت به سوداگران مرگ و مخلان نظم و امنیت را نخواهد داد.

سرهنگ بابایی گفت: پلیس به‌صورت شبانه‌روزی برای حفظ آرامش و امنیت این شهر امن و گردشگرپذیر تلاش می‌کند و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

کد خبر 6716047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها