یک کارگاه مخفی تولید مواد مخدر صنعتی در رامسر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی بابایی افزود: در جریان این عملیات هدفمند، مقادیر قابل توجهی مواد مخدر آماده توزیع به همراه تجهیزات تخصصی تولید و بسته‌بندی کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: متهمان این پرونده پس از دستگیری، با تشکیل پرونده‌ای مستند برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی رامسر با تأکید بر اینکه فعالیت چنین کارگاه‌هایی تهدیدی جدی برای سلامت جوانان، بنیان خانواده‌ها و امنیت اجتماعی است، تصریح کرد: پلیس با اقتدار و بدون هیچ‌گونه مماشات اجازه فعالیت به سوداگران مرگ و مخلان نظم و امنیت را نخواهد داد.

سرهنگ بابایی گفت: پلیس به‌صورت شبانه‌روزی برای حفظ آرامش و امنیت این شهر امن و گردشگرپذیر تلاش می‌کند و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.