۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۱۱

تجمع اعتراضی و اغتشاش محدود در آبدانان

ایلام - عصر سه شنبه تجمعی اعتراضی با محوریت مطالبات اقتصادی در آبدانان برگزار شد، که در ادامه، با سوءاستفاده گروهی محدود، به آشوب و تخریب اموال عمومی کشیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این تجمع که به‌صورت مسالمت‌آمیز آغاز شده بود، با همکاری پلیس تا حدود ساعت ۱۹ ادامه یافت و بخش عمده جمعیت به‌تدریج متفرق شدند.

پس از پایان تجمع اصلی، عده‌ای حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفره با جدا شدن از معترضان، اقدام به تخریب و آتش‌سوزی در برخی نقاط شهر کردند.

در جریان این اقدامات، به چند فروشگاه بزرگ، از جمله یک فروشگاه زنجیره‌ای، خسارت وارد و برق بخش‌هایی از شهر نیز به‌طور موقت قطع شد.

خوشبختانه تاکنون گزارشی از تلفات یا آسیب جانی شهروندان اعلام نشده است.

نیروهای انتظامی با حضور به‌موقع و استفاده از ابزارهای کنترل جمعیت، موفق به مهار اغتشاشگران شدند و هم‌اکنون با استقرار نیروهای پلیس، آرامش به شهر بازگشته و اوضاع تحت کنترل کامل است.

