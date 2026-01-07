توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی گناوه آغاز شد

عبدالله باور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح توزیع شیر رایگان با هدف ارتقای سلامت و بهبود وضعیت تغذیه دانشآموزان مقطع ابتدایی در مدارس دولتی شهرستان گناوه از ۱۵ دیماه در سطح مدارس ابتدایی دولتی این شهرستان آغاز شده است.
وی افزود: در قالب این طرح، ۸ هزار و ۵۴۱ دانشآموز در مدارس دولتی مقطع ابتدایی این شهرستان تحت پوشش قرار گرفتهاند و توزیع شیر بهصورت منظم و برنامهریزیشده انجام خواهد شد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه با تأکید بر اهمیت تغذیه سالم گفت: تغذیه مناسب نقش مهمی در افزایش تمرکز، رشد جسمی و شادابی دانشآموزان دارد و با حمایت وزارت آموزش و پرورش و همکاری دستگاههای مرتبط، اجرای منظم این طرح در دستور کار قرار گرفته است.
باور در پایان با قدردانی از همکاری ادارهکل آموزش و پرورش استان بوشهر و شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه، ابراز امیدواری کرد اجرای چنین طرحهایی در افزایش سلامت، انگیزه و نشاط دانشآموزان مؤثر باشد.
