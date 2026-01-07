اختصاص اراضی ملی برای توسعه کشاورزی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه کمیسیون طرحهای کشاورزی، ۱۷ پرونده مرتبط با درخواستهای واگذاری اولیه، تمدید قرارداد اجاره و انتقال قطعی اراضی ملی مورد بررسی قرار گرفت.
وی اظهار کرد: پس از بررسی دقیق پروندهها و اخذ نظرات اعضا، با دو پرونده واگذاری اولیه به مساحت بیش از شش هکتار برای اجرای طرحهای تکثیر ماهیان دریایی موافقت شد. همچنین پنج پرونده دیگر برای تمدید قرارداد اجاره به تصویب رسید.
وی افزود: طرحهای مطرح شده در این جلسه شامل حوزههای متنوعی از جمله پرورش میگو، دامداری سنتی، پرورش مرغ گوشتی، پرواربندی گوساله، پرورش ریز جلبک و تکثیر ماهیان دریایی بودند.
این تصمیمها در راستای حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی و آبزیپروری در استان بوشهر اتخاذ شده است.
نظر شما