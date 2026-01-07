کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان، در آئین افتتاح پانسیون پرستاری در بیمارستان فیروزآبادی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی نظام سلامت کشور کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان‌ها است. کمبود پرستار در مراکز درمانی به مرحله‌ای رسیده که در برخی موارد امکان ارائه کامل خدمات مورد نیاز مردم با محدودیت مواجه شده است.

وی افزود: سال گذشته و با دستور رئیس‌جمهور، کارگروه ویژه پیگیری رفع کمبود پرستار در کشور تشکیل شد و یکی از پیشنهادهای کلیدی این کارگروه، ایجاد پانسیون‌ها و فضاهای اقامتی مناسب برای پرستاران به ویژه در بیمارستان‌ها و شهرهای بزرگ بود.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری با قدردانی از اقدام دانشگاه علوم پزشکی ایران برای ساخت پانسیون پرستاری، گفت: بسیار خرسندیم که دانشگاه علوم پزشکی ایران، به عنوان اولین دانشگاه علوم پزشکی کشور، با استفاده از منابع داخلی خود، گام عملی در این مسیر برداشت و امروز شاهد ارتقای یک پانسیون پرستاری به سطحی استاندارد و قابل‌توجه هستیم.

نجاتیان ادامه داد: امیدواریم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبار مشخصی برای ساخت پانسیون‌های پرستاری در سراسر کشور پیش‌بینی شود. در همین راستا از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنم توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند، چرا که توسعه این زیرساخت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب و ماندگاری پرستاران دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار پرستار کسری در کشور وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از این کمبود، به ویژه در کلانشهرها، می‌تواند با ایجاد امکانات اقامتی مناسب جبران شود. بی‌تردید اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند به جذب پرستاران جدید و فعال‌سازی کامل ظرفیت‌های درمانی کمک کند تا مردم این منطقه و مناطق پیرامونی از خدمات شایسته و باکیفیت‌تری بهره‌مند شوند.