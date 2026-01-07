به گزارش خبرنگار مهر، طوبی کاظمی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران بر لزوم کاهش مصرف نمک و استفاده از نمک یددار تصفیه‌شده تأکید کرد و گفت: فشار خون بالا شایع‌ترین و قابل‌پیشگیری‌ترین عامل خطر بیماری‌های قلبی است.

کاظمی ادامه داد: در مجموع ۸۶ مطالعه تحقیقاتی مختلف در زمینه بیماری‌های قلبی و عوامل خطر آن در خراسان جنوبی انجام و نتایج این مطالعات را با داده‌های کشوری و جهانی مقایسه کرده‌ایم.

وی افزود: بر اساس این بررسی‌ها، شایع‌ترین فاکتور خطر که بیماران قلبی در معرض آن قرار دارند و در عین حال قابل پیشگیری است، همانند سایر نقاط دنیا، فشار خون بالا است.

متخصص بیماری‌های قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به آمار مرگ‌ومیر استان، گفت: حتی در دوران شیوع کرونا نیز علت اصلی مرگ در خراسان جنوبی بیماری‌های قلبی‌عروقی بوده و این بیماری‌ها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد مرگ‌ها را به خود اختصاص داده بودند، اما اکنون این رقم به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

کاظمی گفت: همین آمار نشان می‌دهد که موضوع فشار خون بالا اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه قابل‌پیشگیری‌ترین عامل خطر بیماری‌های قلبی محسوب می‌شود و اگر به‌موقع تشخیص داده شده و فرد پیگیر درمان و کنترل آن باشد، می‌توان از بروز بسیاری از بیماری‌های قلبی جلوگیری کرد.

وی افزود: بیماری‌های قلبی در صورت عدم کنترل فشار خون می‌توانند عوارض متعددی از جمله سکته قلبی، تنگی نفس و مشکلات جدی جسمی را برای بیماران ایجاد کنند.

پزشک متخصص بیماری‌های قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به نتایج یک مطالعه کشوری در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: در این مطالعه که در سراسر ایران انجام شد، استان‌هایی که شیوع فشار خون بالا در آن‌ها بیشتر بود، میانگین بالاتری نسبت به میانگین کشوری داشتند که خراسان جنوبی نیز جزو همین استان‌ها قرار گرفت.

کاظمی گفت: نکته بسیار مهم و بارزی که در بررسی عوامل خطر مشاهده کردیم، مصرف بالای نمک در خراسان جنوبی است به‌طوری که این استان از جمله استان‌هایی است که بیشترین میزان مصرف نمک را در کشور دارد.

وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید از همین امروز مورد توجه قرار گیرد، کاهش مصرف نمک و حذف نمکدان از سر سفره است.

استاد بیماری‌های قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: مطالعات نشان داده‌اند که نمک دریا و نمک‌هایی که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی به‌عنوان نمک سالم معرفی می‌شوند، نه‌تنها مزیتی ندارند بلکه ید مورد نیاز بدن را نیز تأمین نمی‌کنند و متأسفانه به‌عنوان نمک سالم به مردم فروخته می‌شوند.

کاظمی گفت: در ادامه، در کشور برنامه‌ریزی شد و تولید نمک یددار انجام گرفت که باعث کاهش این مشکل شد، اما اکنون با افزایش تبلیغات نمک‌های غیرمجاز، این نگرانی وجود دارد که نسل جوان آینده دوباره با مشکلات تیروئیدی و فشار خون بالا مواجه شود.

وی در پایان تأکید کرد: استفاده از نمک یددار تصفیه‌شده و کاهش مصرف نمک، یکی از مؤثرترین راه‌های پیشگیری از فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی‌عروقی است.