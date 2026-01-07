به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، تأمین زمین مناسب برای توسعه مسکن را از اولویت‌های اساسی این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: دولت در سال‌های گذشته تلاش کرده است تا حد امکان، اراضی مناسب را برای اجرای طرح‌های حمایتی مسکن شناسایی و آماده‌سازی کند.

نادر عربی‌بلاغی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با اشاره به سابقه اجرای طرح‌های حمایتی مسکن در کشور افزود: اجرای عملی این پروژه‌ها از سال ۱۳۸۸ آغاز شد و مسکن مهر به‌عنوان اصلی‌ترین طرح، بخش قابل‌توجهی از اراضی مناسب توسعه مسکن را به خود اختصاص داد.

وی با بیان اینکه پس از مسکن مهر، طرح‌های حمایتی دیگری نیز در کشور اجرا شد، تصریح کرد: طرح اقدام ملی و در ادامه نهضت ملی مسکن، از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن بوده‌اند.

به گفته عربی‌بلاغی، همزمان با این طرح‌ها، برنامه‌های دیگری همچون مسکن معلولان، مسکن محرومان و طرح جوانی جمعیت نیز در کشور به اجرا درآمده که همگی نیازمند تأمین زمین بوده‌اند.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: دولت متناسب با اجرای این طرح‌ها، اراضی در اختیار خود را آماده‌سازی کرده و در مسیر اجرای پروژه‌ها قرار داده است.

عربی‌بلاغی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی تاکنون بخش قابل‌توجهی از تقاضای مؤثر، به‌ویژه تقاضایی که مبتنی بر آورده متقاضیان بوده را پاسخ داده است، گفت: این روند در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در مرحله اخیر ثبت‌نام مسکن، پایشی در استان‌های مختلف انجام شد و شهرهایی که امکان تأمین زمین، الحاق یا تغییر کاربری اراضی در آن‌ها وجود داشت، شناسایی شدند. همزمان، نیازسنجی متقاضیان نیز صورت گرفته است.

به گفته این مقام مسئول، ثبت‌نام جدید مسکن ادامه فرآیندهای پیشین بوده و سازوکار متفاوتی ندارد و تنها در مناطقی انجام شده که زمین آماده، امکان تأمین زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز در آن‌ها فراهم بوده است.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: شرط اصلی وزارتخانه، ساخت مسکن در اراضی‌ای است که امکان ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات لازم در آن‌ها وجود داشته باشد؛ چراکه علاوه بر تأمین زمین، ایجاد زیرساخت‌ها نیازمند منابع مالی قابل‌توجه و برنامه‌ریزی دقیق است.

عربی‌بلاغی در پایان یادآور شد: در مناطقی که متقاضیان در صف انتظار قرار دارند، اولویت با همین متقاضیان است و به‌تدریج وارد پروژه‌های مسکن خواهند شد، اما در مناطقی که تقاضای معوق وجود ندارد، ثبت‌نام جدید انجام شده است.