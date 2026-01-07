  1. استانها
  2. ایلام
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۸:۴۳

فاز اول آبرسانی به دشت سیروان ۸۰ درصد اجرایی شد

فاز اول آبرسانی به دشت سیروان ۸۰ درصد اجرایی شد

ایلام - فرماندار سیروان گفت: در حال حاضر فاز اول آبرسانی به دشت سیروان ۸۰ درصد اجرایی شده است.

باقر عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح بزرگ آبرسانی و پمپاژ به بیش از سه هزار هکتار از اراضی حاصلخیز دشت سیروان که سال‌ها مطالبه کشاورزان منطقه بوده است، سرانجام در ردیف طرح‌های ملی قرار گرفت.

وی بیان کرد: این پروژه که در سه فاز طراحی شده، تاکنون تنها در فاز نخست پیشرفت داشته و حدود ۸۰ درصد عملیات اجرایی آن انجام شده است.

فرماندار سیروان عنوان کرد: در این مرحله نزدیک به ۲۰۰ هکتار از اراضی بخش مرکزی تحت پوشش آبیاری قرار گرفته، اما این میزان پاسخگوی نیاز کشاورزان نبوده است.

فرماندار سیروان، با اشاره به اهمیت این طرح گفت: پمپاژ سه هزار هکتاری اراضی دشت سیروان بیش از هشت سال است که خواسته اصلی مردم و کشاورزان منطقه بوده و خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر و قرار گرفتن در ردیف طرح‌های ملی، زمینه تخصیص اعتبار آن فراهم شده است.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام مسئولان، اجرای کامل فاز نخست نیازمند بیش از ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار است که با حمایت سازمان برنامه و بودجه و پیگیری استاندار، قرار است طی دو سال آینده تأمین شود.

وی اظهار کرد: این طرح پس از تکمیل سه فاز خود، بیش از ۱۵۰۰ خانوار کشاورز سیروانی را از مزایای آبیاری نوین برخوردار خواهد کرد و زمینه افزایش تولید محصولات کشاورزی و رونق اقتصادی منطقه را فراهم می‌آورد.

کد خبر 6716194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه