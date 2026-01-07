  1. هنر
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶

انتشار ۲ آلبوم جدید؛ از «بی داد» به «راز هستی» برسید!

انتشار ۲ آلبوم جدید؛ از «بی داد» به «راز هستی» برسید!

«بی داد» و «راز هستی» عنوان ۲ آلبوم جدید در فرآیند تولید و فروش مجازی آثار موسیقایی هستند که طی روزهای گذشته در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی پیش روی مخاطبان قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «بی داد» و آلبوم «راز هستی» عنوان ۲ پروژه موسیقایی در فرآیند تولید و فروش آثار موسیقایی در فضای مجازی هستند که طی روزهای گذشته در دسترس مخاطبان و علاقه‌مندان موسیقی کلاسیک ایرانی قرار گرفتند.

«بی داد» در روزهای گذشته با هنرمندی اسماعیلی غلامی از هنرمندان اهال خوزستان در قالب شش قطعه موسیقایی منتشر شده است. «اَرَس»، «کارون»، «هراز»، «بیداد»، «الوند»، «بهمنشیر» عنوان آثاری هستند که در این آلبوم پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.

آلبوم «راز هستی» نیز یکی دیگر از مجموعه های تازه منتشر شده در حوزه موسیقی است که با هنرمندانی محمد سیفی و بهزاد شایان فر منتشر شده است. «پیدا»، «اشک»، «هستی»، «وهم»، «نهان» و «راز» عنوان آثاری هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

در توضیح این آلبوم آمده است:

«راز هستی روایتی از تولد خاموشی است، از اشک تا امید، از وهم تا واقعیت؛ هر نغمه تصویری است از سفر روح در گرداب وجود، سفری از سکوت به صدا و از صدا و به سکوت. اینجا موسیقی سخن نمی گوید؛ می شنود، می جوید و در خاموشی ، راز را باز می گوید ... .»

علیرضا سعیدی

